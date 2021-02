Noventiz mit Prüfmethode unter Eigenlabel „4Recycling“

Die Prüfmethode basiere auf dem jeweils aktuell geltenden Mindeststandard der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister und soll Unternehmen in 4 Schritten zur recyclingfähigen Verpackung führen.

Stefan Lob, Vertriebsleiter der Noventiz GmbH erklärt warum die Recyclingfähigkeit von Verpackungen immer schon wichtig war und in Zukunft noch wichtiger für die Industrie wird: „Neben dem eigenen Ökologiebewusstsein der Händler, gibt es auch einen immer mehr wachsenden Trend, nämlich mehr umweltbewusste Verbraucher. Begleitet wird das Ganze von den Zielvorgaben des Verpackungsgesetzes, das konkrete Ziele bis zum Jahr 2022 für materialspezifische Verwertungsquoten vorsieht. Als ein Treiber zur Einhaltung dieser Zielquoten gilt ein möglichst recyclingfähiges Verpackungsdesign. Und zu guter Letzt sehen wir, dass der Handel insbesondere bei Eigenmarken mit gutem Beispiel vorangeht. So haben sich große Teile des Handels das Ziel von vollständig recyclingfähigen Verpackungen gesetzt. Wir sehen uns immer auch als umfassender Berater für unsere Kunden und möchten frühzeitig die richtigen Impulse geben.“

Mit 4Recycling weise Noventiz den Kunden in 4 Schritten den Weg zur recyclingfähigen Verpackung. Dabei setze Noventiz den jeweils aktuell geltenden Mindeststandard der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister und dem Umweltbundesamt im Prüfverfahren um. Neben der ersten Prüfung der Recyclingfähigkeit, biete Noventiz im zweiten Schritt eine Beratung zur Optimierung der Verpackungen hinsichtlich der Recyclingfähigkeit an. In Schritt 3 würden die durchgeführten Analysen mit Bewertungsergebnis und Recyclingquote zertifiziert und im vierten Schritt unterstütze Noventiz die Marketingaktivitäten und Ergebnisdarstellung ihrer Kunden mit einem eigens entwickelten Approved4Recycling Siegel.

Bei der Prüfmethode setzt Noventiz bewusst auf eine physische Bewertung: „Der Kunde sendet der Noventiz bequem über ein Online-Portal das Datenblatt, in dem die Verpackungsspezifikationen aufgeführt sind, lässt uns die Verpackung aber auch immer postalisch zukommen. Wir legen großen Wert auf eine verlässliche Bewertung, die die Realität widerspiegelt. Deshalb möchten wir die Verpackung in Händen halten und persönlich in Augenschein nehmen. Nur dann kann man abschätzen, wie sich die Verpackung zum Beispiel in einer Sortieranlage verhalten würde. Eine reine Online- Überprüfung hat meiner Meinung nach nicht den gleichen Wert, bzw. die gleiche Aussagekraft“, so 4Recycling-Prüfer Thomas Staudt.