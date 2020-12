Weg frei für Verkauf des MHKW Pirmasens

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) hat mit ihrer Entscheidung den Weg für einen Verkauf des MHKW Pirmasens an den Bestbieter frei gemacht. Das meldet heut Energy from Waste (EEW).

Mit der letzten entscheidenden Weichenstellung sind die Voraussetzungen für die Integration der thermischen Abfallverwertungsanlage in Energy from Waste (EEW) zum 1. Januar 2024 geschaffen. Dem vorausgegangen war ein mehrstufiges Bieterverfahren, ein intensiver politischer Entscheidungsprozess in den jeweils zuständigen Gremien der ZAS-Mitglieder sowie die Freigaben des Bundeskartellamtes und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Bernard M. Kemper, Vorsitzender der Geschäftsführung der EEW-Gruppe: „Die Verbandsversammlung hat heute mit großer Mehrheit dafür gestimmt, das MHKW Pirmasens nach Ablauf des Betriebsführungsvertrages am 31.12.2023 an unsere Unternehmensgruppe als Bestbieter zu verkaufen. Mit seiner Entscheidung schafft der ZAS sowohl frühzeitige Planungssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MHKW Pirmasens als auch Entsorgungssicherheit bei den kommunalen und gewerblichen Abfällen in den Städte, Kreisen und Gemeinden.”

Für das MHKW Pirmasens bedeutet die Entscheidung laut EEW zunächst einmal keine Veränderung. „Wir werden unseren Betriebsführungsvertrag genauso zuverlässig und hochwertig für unseren Auftraggeber erfüllen, wie dies auch in den vergangenen 20 Jahren der Fall war, bekräftigt Werkleiter Michael Höling. Axel Köhler, Kaufmännischer Geschäftsführer des MHKW Pirmasens, freut es besonders, dass der Standort als künftiger Teil der EEW-Gruppe langfristige Perspektiven für die Belegschaft wird bieten können. Gemeinsam werden er und Höling über das Jahr 2023 hinaus mit der Betriebsmannschaft weiter an der sicheren und schadlosen Abfallverwertung für die Region arbeiten. Die Einhaltung hoher Umweltstandards haben laut EEW beide dabei fest im Blick.