Studie zeigt Entlastungspotenzial für MVAs

Das Bifa Institut hat eine vom VBS beauftragte Studie zur Entsorgung gemischter Gewerbeabfälle veröffentlicht. Diese sieht das größte Potenzial zur Entlastung der MVAs in einer verbesserten Trennung von Gewerbeabfall an der Quelle sowie in einer Steigerung des Anschlussgrads von Haushalten an die Biotonne.