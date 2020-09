Mehr Altglas wegen Corona

Aufgrund der Schließung von Bars und Restaurants in der Anfangsphase des Lockdowns haben die Menschen zuhause mehr in Glas verpackte Lebensmittel und Getränke konsumiert. Das hat zu einem Anstieg der über die inländischen Recyclingströme recycelten Glasmenge geführt. Die tatsächliche Zunahme des Glasrecyclings variierte von Land zu Land: Laut eigenen Angaben recycelten 21 % der Deutschen und 40 % der Briten und Polen mehr Glas als sonst. Insgesamt lässt sich eine deutliche Zunahme bei Glasverbrauch und -recycling über alle Regionen hinweg feststellen – ein Zeichen dafür, dass die Menschen die Recyclingmöglichkeiten in dieser schwierigen Zeit und trotz aller Herausforderungen aktiver genutzt haben.

Dafür gaben die Befragten aus den drei Ländern unterschiedliche Motive an:

In Deutschland sind Glasrecycling und Umweltschutz fest etabliert, weshalb die Menschen trotz der Pandemie weiterhin recycelt haben. Dadurch, dass vermehrt zuhause gekocht und gegessen wurde, wurde auch mehr recycelt.

Die Menschen im Vereinigten Königreich gaben als Grund an, dass sie mehr Lebensmittel und Getränke in Glasverpackungen kauften (Kaffee, Bier, Wein, Saucen und Gewürze) und auch mehr Zeit zum Recyceln hatten.

In Polen führten die Befragten den Umweltschutz als Hauptgrund für das verstärkte Recycling an.

Die Untersuchung zeigte auch, dass die Recyclingmethoden in Deutschland, Großbritannien und Polen aufgrund unterschiedlicher nationaler Sammelinfrastrukturen variieren. In Deutschland erfolgt das Glasrecycling am häufigsten über Altglascontainer. 86 % der Haushalte geben an, dass sie diese Sammelpunkte „immer“ oder „oft“ nutzen. 15 % der deutschen Verbraucher entsorgen leere Glasverpackungen laut eigenen Angaben im Restmüll. Dieses Glas kann dem Recyclingkreislauf nicht mehr zugeführt werden. Auf die Frage, wie das Glasrecycling vereinfacht werden könnte, halten deutsche Haushalte eine gute Erreichbarkeit und ein unkompliziertes Recyclingsystem für entscheidend. 74 % würden bequemer erreichbare Altglascontainer begrüßen.

Die Untersuchung zeigt auch, dass sich 57 % der deutschen Verbraucher mehr Informationen darüber

wünschen, was nach dem Recycling mit den leeren Glasverpackungen geschieht.