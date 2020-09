Demontageroboter für Innovationspreis nominiert

Das Projekt Recycling 4.0, an dem die TU Clausthal und weitere Verbundpartner des Recyclingclusters Rewimet beteiligt sind, ist von einer unabhängigen Jury ausgewählt worden.

Für die Entwicklung der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft spielt die Digitalisierung eine immer bedeutendere Rolle. Dies gilt für alle Bereiche in einem geschlossenen Wirtschaftskreislauf und daher auch für das dabei so wesentliche Segment des Recyclings. Neben der Digitalisierung können eine effektive Informationsbereitstellung sowie eine Verknüpfung verschiedener Akteure zu Closed-loop Supply Chains (geschlossene Lieferketten) helfen, eine optimale Nutzung aller Ressourcen zu ermöglichen.

Der Herausforderung, diese angestrebte Advanced Circular Ecomomy im Projekt „Recycling 4.0“ umzusetzen, hat sich eine Reihe von Partnern des Rewimet-Verbundes gestellt. Unter wissenschaftlicher Erarbeitung aller Aspekte sind sechs Institute aus den drei niedersächsischen Hochschulen TU Clausthal, TU Braunschweig und der Ostfalia Hochschule sowie die Industriepartner pdv software und Electrocycling – alle Mitglied im Rewimet-Verbund – unter Einbindung weiterer zehn Unternehmen aus Niedersachsen in diesem Projekt aktiv. Es wird vom Land Niedersachsen und dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE gefördert.

Zunächst wurde und wird am Beispiel der Lithium-Ionen-Traktionsbatterie ein Gesamtsystem entwickelt, das am Ende auf alle Produkte und Wirtschaftsbereiche übertragen werden kann. Kernziel dieses Innovationsverbundes ist es, Technologien und Methoden für die Digitalisierung der Prozesse und Informationsgewinnung und -verarbeitung entlang der Closed-loop Supply Chain zu entwickeln und den Einsatz der gewonnen und erschlossenen Daten in den Produktions- und Recyclingprozessen zu fördern. Im Mittelpunkt wird hierfür ein Informationsmarktplatz stehen, auf dem die Akteure einer Circular Economy Informationen, aber auch Produkte sowie Komponenten und Rohstoffe handeln können.

Das Projekt „Recycling 4.0 – Digitalisierung als Schlüssel für die Advanced Circular Economy am Beispiel innovativer Fahrzeugsysteme“ ergänzt gemeinsame verfahrenstechnische Entwicklungen sowie Entwicklungen zu Kreislaufwirtschaftssystemen einer Vielzahl von Partnern, um letztlich die Recyclingregion Harz als Modellregion der Circular Economy zu entwickeln.

Der Innovationspreis wird vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium jährlich verliehen. Aus 120 Bewerbungen hat eine unabhängige Jury in diesem Jahr das Projekt „Recycling 4.0“ und weitere acht Bewerber für die Preisverleihung nominiert. Die Preise werden in drei Kategorien verliehen. Das Recycling 4.0-Vorhaben zählt zu den drei nominierten Verbünden in der Kategorie Kooperation.