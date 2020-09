Solids & Recycling-Technik Dortmund im März 2021

Vor dem Hintergrund der weiterhin ungewissen Corona-Situation will sich der Branchentreff Solids & Recycling-Technik am 17. und 18. März 2021 in Dortmund mit einem stabilen und sicheren Konzept präsentieren.

“Unter den aktuellen Bedingungen besteht unsere oberste Priorität darin, für alle Beteiligten den Messeablauf kontrolliert, sicher und trotzdem angenehm zu gestalten“, fasst Sandrina Schempp, Event Director des Veranstalters Easyfairs, die geplanten Änderungen beim Ablauf des Branchentreffs zusammen. Mit dem neuen Schutzkonzept „The Safest Place to Meet“ schaffe der Veranstalter die notwendigen Voraussetzungen für die Branchen, sich in Dortmund wieder persönlich über Trends und Lösungen auszutauschen. Das Konzept basiere auf der Coronaschutzverordnung und werde bis zum Start der Messen am 17. März 2021 an sich ändernde Vorgaben angepasst. Die Einhaltung der definierten Maßnahmen werde von der SGS SA begleitet und überwacht. Bis zum Messebeginn könnten sich Besucher und Aussteller über die aktuell geltenden Sicherheits- und Hygienestandards auf den Websites der beiden Messen informieren.