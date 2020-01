Sulo übernimmt schwedischen Wettbewerber

Die Übernahme der schwedischen San-Sac-Gruppe durch den deutschen Hersteller Sulo wurde nach Angaben des Käufers auf Basis der Unterstützung der Aktionäre Latour Capital und BPI umgesetzt. San Sac bietet Produkte für die Erfassung von Abfällen in Behältern an und ist nach Sulo-Angaben hauptsächlich in den skandinavischen Ländern und in Frankreich tätig. Sie hat drei Werke (Schweden, Frankreich) und beschäftigt insgesamt über 500 Mitarbeiter.

Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Sulo-Gruppe nach eigenen Angaben einen Umsatz von 350 Mio. Euro. Nach der Übernahme soll in diesem Jahr die Marke von 500 Millionen Euro überschritten werden. Auf der Basis der auf dem skandinavischen Markt erworbenen Erfahrungen der San Sac Group will Sulo das Angebot für die Kommunen ergänzen, gleichzeitig aber auch die Industrie fokussieren. Hier will Gruppe stark wachsen.