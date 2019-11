Recycling-Programm für Energie- und Schleppketten

Im Rahmen des „Igus Green Chainge Recycling Program“ können Anwender unabhängig vom Hersteller ihre Kunststoff-Ketten zum Recycling an igus schicken.

Ein Recycling der Ketten findet laut Igus selten statt, da der Aufwand der sortenreinen Trennung und des Verarbeitens zu wieder nutzbarem Granulat („Mahlen“) einen zu hohen Aufwand bedeutet. In den meisten Fabriken sei es daher üblich, alte Energie- und Schleppketten von ihren Maschinen abzubauen und in Industriemüllcontainer zu werfen. Die Kunststoffe werden in den meisten Fällen anschließend verbrannt.

Ziel des Programms sei es, den Kunststoff der Energie- und Schleppketten zu recyceln, wieder zu verwenden und somit einem Wertstoff-Kreislauf zuzuführen. Die Kunststoffe würden nach Materialtypen sortiert, gereinigt, geschreddert und verpackt. Danach könnten sie von Igus oder anderen Unternehmen für die Produktion wiederverwendet werden. Der Kunde erhält im Gegenzug einen Igus Gutschein in Höhe von 0,78 Euro pro Kilogramm.

„Igus nimmt sich der Verantwortung an und leistet mit dem Igus Chainge Recycling Program einen Beitrag zur Reduzierung von Kunststoff-Müll und der Verbesserung des Recylings“, stellt Frank Blase, Geschäftsführer der Igus GmbH, heraus und ergänzt: „Das Thema ist nicht neu für uns. Als weltweit größter Hersteller von Kunststoff-Energieketten werden bereits heute 99 Prozent des in der Produktion anfallenden Kunststoffabfalls als Re-Granulat wiederverwertet. Das Chainge Programm ist jetzt der nächste wichtige Schritt Richtung nachhaltigen Wirtschaftens.“ Das Igus Green Chainge Recycling Program soll in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt werden. Derzeit startet Igus das Programm in Deutschland und soll in vielen weiteren Märkten wie China, USA, Japan, Taiwan oder Korea lokalisiert werden.