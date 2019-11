Neuer CEO Europe bei Cronimet Holding

Marijo Zeljko verantwortet seit September die gesamtheitliche Führung aller europäischen Standorte sowie den Ein- und Verkauf in dieser Region.

Zeljko ist seit 1998 bei Cronimet tätig. 2004 wurde er zum Betriebsleiter der am Hauptsitz in Karlsruhe ansässigen Cronimet Ferroleg. GmbH ernannt. Anfang 2015 übernahm er auch die Geschäftsführung dieser Gesellschaft. 2010 wurde er für drei Jahre als Betriebsleiter und geschäftsführender Verwaltungsrat in die italienische Niederlassung Nichel Leghe SpA entsendet.

Nach seiner Rückkehr aus Italien gehörte Zeljko Ende 2013 zu den Gründungsmitgliedern des Board Europe und verantwortete seitdem die Bereiche „Betriebe & Technik“ in Europa.

Zusätzlich zu seiner neuen Position behält er auch weiterhin die des Geschäftsführers der Cronimet Ferroleg. GmbH.