Gelatex Technologies gewinnt Green Alley Award 2019

Gelatex Technologies konnte vor allem durch die besondere Innovation ihres Produkts überzeugen. Die umweltfreundliche Alternative zu Leder wird aus Gelatine zweiter Wahl hergestellt – einem Abfallprodukt der Fleisch- und Lederindustrie. Das Material wird ohne Giftstoffe produziert und ist organisch und biologisch abbaubar. Durch die Möglichkeit, Stärke und Textur individuell anzupassen, ist Gelatex sowohl für die Textil- als auch für die Automobilindustrie geeignet.

Jan Patrick Schulz, CEO von Landbell Group, ist sehr zufrieden mit dem diesjährigen Gewinner: „Wir richten den Green Alley Award bereits seit 2014 aus und dürfen in jedem Jahr außergewöhnliche Ideen aus der Start-up-Branche zum Thema Kreislaufwirtschaft kennenlernen“, kommentiert er. „Wir haben aufs Neue gute Konzepte gesehen und wichtige Impulse mitgenommen. Gelatex Technologies haben wir mit dem Green Alley Award ausgezeichnet, weil sie eine umweltfreundliche Alternative zu Leder entwickelt haben – einem viel verwendeten Material in der Textil- und Automobilindustrie. Ein neues Produkt auf der Basis eines Abfallerzeugnis herzustellen, ist ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft und damit auszeichnungswürdig“.

Märt-Erik Martens, CTO von Gelatex Technologies, erklärt, welchen Mehrwert die Idee der Kreislaufwirtschaft bietet: „Mit Gelatex wollen wir eine Alternative zu Leder bieten, die zum einen umweltfreundlicher, aber auch preisgünstiger ist.“ Martens ergänzt: „Dass wir den Green Alley Award gewonnen haben, bestätigt uns in unserer umweltbewussten Denkweise: Nachhaltigkeit spielt in der Kreislaufwirtschaft eine entscheidende Rolle und wir freuen uns, dass wir mit unserer Idee überzeugen konnten“.

Der Green Alley Award ist der erste europäische Start-up-Preis für die Kreislaufwirtschaft. Seit 2014 zeichnet Landbell Group Start-ups aus, die mit ihren Ideen dazu beitragen, die Branche nachhaltiger zu gestalten. 2019 bewarben sich 274 Start-ups aus über 30 Ländern mit ihren Geschäftsmodellen aus den Bereichen Digital Circular Economy, Recycling oder Abfallvermeidung. Im September dieses Jahres nominierte Landbell Group sechs Finalisten, die mit grünen Alternativen zu konventionellen Materialien oder biologisch abbaubaren Verpackungen überzeugen wollten. „Start-ups sind wichtige Akteure in einer Branche, die immer mehr nach Innovation strebt. Gelatex Technologies ist es gelungen mit ihrem Produkt eine gute Idee in ein überzeugendes Produkt umzusetzen“, so Schulz.

Die Auszeichnung mit dem Green Alley Award ist mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro und der Option auf eine Crowdfunding-Kampagne mit dem Partner Seedmatch verbunden.