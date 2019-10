Steinert reduziert Magnesiumanteil bei Alu-Recycling

Die im Stoffstrom einiger Aluschrotte enthaltenen Anteile an freiem Magnesium (Mg) können nun um bis zu 92 % reduziert werden. Die technische Applikation ist bei den meisten Röntgentransmissions-Sortiersystemen Steinert XSS T ab Baujahr 2016 nachrüstbar und wird bereits angewendet.

Bei der trockenmechanischen Aufbereitung von Aluschrotten werden in mehreren Sortierschritten Fe-Anteile mittels Magnet-Separation sowie Nichteisenmetalle (wie Abfall und Verbunde) mittels Wirbelstromscheider abgetrennt. Die Separation von freien Schwermetallen und hochlegierten Aluminiumobjekten (mit hohen Kupfer- und Zink-Anteilen) erfolgt mittels Röntgentransmissions-Sortiersystemen (XRT), die bei Bedarf als separaten Sortierschritt ebenso eine signifikante Trennung an Knet- und Guss-Aluminium durchführen, um Mehrwert aus den begehrten sauberen Knetanteilen zu generieren.

Innerhalb der Sortierstufen mit Steinert XSS T kann ab jetzt eine technische Weiterentwicklung der Röntgen-Sortierer die Aluminiumqualität weiter steigern. Es ist möglich, die im Stoffstrom einiger Aluschrotte enthaltenen Anteile an freiem Magnesium um bis zu 92 % zu reduzieren. Das Magnesium (Druckguss-Bauteile) kann entweder separat als Konzentrat abgetrennt, oder z.B. in die Alu-Gussfraktion sortiert werden – bisher galt beides mit Steinert XSS T als technisch kaum realisierbar. Diese Anwendung kann aber nun in den Sortieranlagen für Alu-Schrotte (ELV, Misch-Schrott) integriert werden und läuft mit den üblichen Durchsätzen von 3 bis 8 t/h pro Meter Sortiermaschinenbreite und somit ohne Verlust an Durchsatzleistung. Diese Sortieraufgabe ist in den üblichen Korngrößen und Prozesslinien von 10 – 30 mm, 30 – 70 mm und 70 – 130 mm lösbar, da sich dort auch der Hauptanteil an freiem Magnesium befindet. Bei Maschinen mit Baujahr 2016 kann Steinert das Sortierprogramm bei Kunden nachrüsten.

Insbesondere bei der Vermarktung und technischen Verarbeitung von Alu-Schrotten in den Sekundärschmelzbetrieben ist es sehr wichtig, die Magnesium-Anteile in den Alufraktionen zu steuern. Die Steinert KSS FL XT (Multisensorik), mit zusätzlichen Sensoren zur Erkennung weiterer Objektmerkmale, kann diese Sortieraufgabe bei komplexen Inputmaterialien ebenfalls verbessert bewältigen.