Buhck Gruppe beteiligt sich an Freisler Containerdienst

Die Buhck Gruppe hat sich mit einem Anteil von 25% an der Freisler Containerdienst GmbH & Co. KG beteiligt.

Wie beide Unternehmen mitteilen, habe man sich nach einer bereits langjährigen guten Zusammenarbeit nun darauf verständigt, die Kooperation weiter zu intensivieren. „Mit einem starken, mittelständisch denkendem Partner wie der Buhck Gruppe an unserer Seite sehen wir uns bestens für die Zukunft in einem immer schwierigeren Marktumfeld gerüstet. Wir konnten bereits in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit sammeln, daher war der weitere Schritt zu einer Beteiligung nur folgerichtig“, begründet der geschäftsführende Gesellschafter der Freisler Containerdienst GmbH & Co. KG, Markus Freisler, seine Entscheidung.

Auch die geschäftsführenden Gesellschafter der Buhck Gruppe, Thomas Buhck und Dr. Henner Buhck, freuen sich sehr über die neue Beteiligung: „Mit dem kerngesunden und breit aufgestellten Entsorgungsunternehmen Freisler erweitern wir unsere Fuhrpark- und Verarbeitungskapazitäten in unserer Kernregion Hamburg erheblich. Wir freuen uns, mit Herrn Freisler einen weiteren mittelständisch ausgerichteten Unternehmer in unserer Gruppe dabei zu haben.“

Die neuen Gesellschafter betonen, dass Freisler Containerdienst auch langfristig seine Eigenständigkeit behalten soll, dabei jedoch auf die umfassenden Entsorgungs- und Dienstleistungsmöglichkeiten der Buhck Gruppe zurückgreifen könne.