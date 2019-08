Waschanlage von Herbold nach Nizhniy-Novgorod

In Nizhniy-Novgorod wird bei dem MAG-Tochterunternehmen Fantastik-Plastik eine Waschanlage eingerichtet.

Die MAG-Gruppe ist ein klassischer Abfallentsorger und betreibt eine moderne Sortieranlage für Hausmüll, die 2018 in Betrieb genommen wurde. Nach einer mehrjährigen Beratungs- und Planungsphase entschied sich das Unternehmen, mit dem Recycling von PET-Flaschen neue Wege zu gehen und die Sortierfraktion PET-Flaschen selbst zu verarbeiten. Die PET-Waschanlage mit Heißwäsche soll im 4. Quartal in Nizhniy-Novgorod in Betrieb gehen. Der Output der Anlage von Herbold soll 1.500 Kilogramm pro Stunde betragen. Nach erfolgreicher Erschließung der Absatzwege ist ein weiterer Ausbau der Anlage geplant.