Neue Mitglieder für GeTon

„Vermeidung steht an oberster Stelle, aber wo wir Kunststoff nicht ersetzen können, muss er möglichst vollständig in einen echten Kreislauf geführt werden“, erklärt Gründungsmitglied Dr. Katharina Marquardt, Nachhaltigkeitsexpertin bei der Procter & Gamble-Gruppe Deutschland Österreich Schweiz, den Ansatz von GeTon. „Daran arbeiten alle GeTon-Mitglieder. Um eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft zu organisieren, brauchen wir aber auch die Verbraucher. Wenn sie zuhause und unterwegs in die richtigen Recyclingwege sortieren, werden wir die Wertstoffe in den Verpackungen nutzen, Ressourcen schonen und den CO2-Aussstoss reduzieren.“

Bereits im vergangenen Herbst hatten getönt, PreZero Dual, Lidl und Kaufland eine gemeinsame Aktion zur Verbraucherinformation gestartet. Im Rahmen einer Informationstour vor Lidl- und Kaufland-Filialen wurden Kunden darüber informiert, dass richtige Abfalltrennung ein Beitrag zum Schutz des Klimas ist.

„Mit der internationalen Strategie REset Plastic liefert die Schwarz Gruppe einen globalen Lösungsansatz zum schonenden Umgang mit Ressourcen und zur Reduzierung von Plastikmüll. Dazu gehört auch, dass wir Bürger aktiv informieren wollen, welchen wichtigen Beitrag sie zu mehr Recycling leisten können“, erklärt Dietmar Böhm, Geschäftsführer des Entsorgungs- und Recyclingunternehmens der Schwarz-Gruppe, PreZero. „Wenn Recycling in Deutschland funktionieren soll und wir damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten wollen, müssen alle – Produzenten, Händler, Entsorgen und Recycler – mithelfen. Und eben auch die Verbraucher.“