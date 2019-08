Landbell mit veränderter Unternehmensführung

Die Landbell Group hat sein Managementteam um einen Chief Information Officer (CIO) erweitert und seinen Chief Financial Officer (CFO) ausgetauscht

Die neu geschaffene Stelle des CIO hat zum 1. Juni Ulf Hallmann übernommen. Er ist laut Unternehmen zuständig für die Bereiche IT, Innovation sowie Projekt- und Prozessmanagement zuständig. Ziel der neu geschaffenen Position sei es, die IT-Bereiche der verschiedenen Tochterunternehmen künftig zentral zu führen und global skalierbar zu gestalten. Hallmann verfügt nach Unternehmensangaben über jahrzehntelange Managementerfahrung in der Circular Economy, Environmental Compliance und IT. Aufgrund seiner vorherigen Tätigkeit sei er mit der Landbell Group seit ihrer Gründung vertraut.

Neuer CFO ist seit dem 1. August Tim Scholz. Sein Vorgänger Udo Knopf ist zum 1.8. in den Ruhestand gegangen. Scholz kommt von der Kion Group AG, wo er als CFO für die Region Central Europe im Teilkonzern Dematic verantwortlich war. Er soll gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Jan Patrick Schulz die globale Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben.