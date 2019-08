Logex erwirbt Grundstück mit Anlagentechnik in Braunsbedra

Auf dem 180.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände können Lagerung, Umschlag sowie die Verarbeitung von mehreren Hunderttausend Tonnen pro Jahr durchgeführt werden. Ein eigener Bahnanschluss mit verschiedenen Be- und Entladeoptionen ermöglicht eine umweltgerechte und zukunftsfähige Logistik von Abfällen, heißt es weiter vonseiten Logex. Neben der Umschlaganlage für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle, wird die bestehende Anlagentechnik mit LVP-Sortieranlage, Altreifenverwertung, Gewerbeabfallaufbereitung und Ersatzbrennstoffherstellung weiterbetrieben.

Darüber hinaus seien vielfältige Möglichkeiten für Investitionsprojekte in weitere Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen am Standort in Braunsbedra vorhanden. Damit können zukünftig innovative Projekte mit Partnern kooperativ umgesetzt werden, die von der Systemzentrale mit Lieferverträgen aus dem Gesellschafterkreis flankiert werden. Alle Mitarbeiter am Standort wurden übernommen und es werden weitere Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, heißt es abschließend.