Das umfassende Beschaffungsportal für Ersatzteile

Unter www.kiesel.net gelangen gewerbliche Kunden mit einem Klick zum neuen Webshop. Übersichtlich gruppiert, sind Verschleiß- und Ersatzteile aller gängigen Bagger und Radlader gelistet. Bei zunehmend komplexen Arbeitsabläufen schafft dies eine enorme Erleichterung bei der Baustellenorganisation, ist Kiesel überzeugt. „Wir verzeichnen bereits seit Start des Webshops im April eine rege Nachfrage“, erklärt Jochen Ströhm. Als Bereichsleiter E-Commerce bei der Kiesel GmbH war er maßgeblich an der Planung beteiligt. „Mit dem Webshop bieten wir unseren Kunden einen weiteren, digitalen Zugang zu unserem Ersatz- und Verschleißteile-Sortiment, und das rund um die Uhr und vor allem herstellerübergreifend.“

Mein Kiesel

Als erste Stufe des neuen Kundenportals „Mein Kiesel“ legt der Webshop die Grundlage für die intelligente Verwaltung eines Maschinenparks. „Unser Anspruch war es, mit dem Webshop die Beschaffungslösung für den Bauunternehmer von heute zu bieten“, so Ströhm weiter. Dafür haben er und sein Team sich so manche Finesse einfallen lassen: Als registrierter Kiesel-Kunde verfüge man zum Beispiel über die Team-Funktion. Usern unter dieser Funktion könnten Budgets zugewiesen werden, deren Überschreitung automatisch die Freigabe des Hauptverantwortlichen einleite. Größere Bestellungen ließen sich zunächst als Angebot anlegen und blieben in dieser Form vier Wochen gültig. Ein User könne aber auch für mehrere Firmen bestellen. In der Bestellhistorie werden die Rechnungen entsprechend zusortiert und erleichtern damit eine transparente Buchführung, heißt es weiter.

Wie ein Warenwirtschaftssystem to go

Bei der Entwicklung stand für Ströhm stets der Praxisnutzen im Fokus: „Dank Handy und Tablet passiert auf den Baustellen heute viel direkt vor Ort. Daher haben wir den Kiesel Webshop im responsiven Design entworfen, das sich an das jeweilige Endgerät anpasst. Auswahl, Verfügbarkeit und Preise sind damit immer sofort ersichtlich.“

Dem Shop ist eine Datenbank mit Grafiken, technischen Zeichnungen und weiteren Produktspezifikationen hinterlegt. Hat man das passende Produkt gefunden, ist es mit einem Klick im Warenkorb. Standardprodukte können der eigenen Präferenzliste zugefügt werden. Der Versand erfolgt derzeit nach Deutschland und Österreich, ab 100 Kilogramm ist der Standardversand kostenfrei. Wählt man Expressversand, könne vorrätige Ware bereits um 7 Uhr morgens des Folgetags zugestellt werden.

Ausblick

Nach und nach will das Unternehmen unter „Mein Kiesel“ weitere digitale Dienstleistungen anbieten, die das Handling eines modernen Maschinenparks herstellerübergreifend optimieren. „Mit unserem Webshop definieren wir für Kiesel-Kunden bereits jetzt ein neues Service-Level,“ bekräftigt Ströhm. „Das positive Feedback nehmen wir als Ansporn, bereits in naher Zukunft nachzulegen.“