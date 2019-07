Wenig Veränderungen auf den Metallmärkten

Aluminium

An der Londoner Metallbörse notierte 3-Monats-Aluminium am 03 Juli 2019 mit 1.778,00 bis 1779,00 US-Dollar. Aluminium-Alloy wurde mit 1.190,00 bis 1.200,00 US-Dollar notiert. Das niedrige Preisniveau von Aluminium setzt sich damit fort. Analysten gehen weiterhin davon aus, dass die Aluminiumnachfrage in diesem Jahr nur noch um etwa 1,5 Prozent auf 65,8 Millionen Euro steige. Die durchschnittliche Wachstumsrate der letzten 4 Jahre habe bei 4,8 Prozent gelegen. Schuld daran seien unter anderem der Handelskonflikt und eine schwächelnde Automobilindustrie. Letzteres so wird berichtet, soll zur Schließung drei großer Umschmelzhütten in Großbritannien geführt haben. Die sichtbaren Aluminiumbestände in den lizensierten Lagerhäusern der LME lagen bei 977.750 Tonnen. Die Preise für Aluminiumlegierungen bleiben konstant, die Legierung 226 erzielte 2.040 bis 2.140 Euro, die Legierung 231 2.120 bis 2.220 Euro und die Legierung 311 2.100 bis 2.300 Euro.

Drahtschrottaluminium aus Reinaluminium (Achse) notierte 1.570 bis 1.710 Euro, Aluminiumprofilschrott (Alter) wurde zwischen 1.590 bis 1.690 gehandelt und Neuer Alu-Leg. Schrott kupferarm (Angel) zwischen 1.210 bis 1.360 Euro. Die Preise für Aluminiumgussschrott (Aster) bewegten sich zwischen 990 bis 1.070 Euro. Aluminiumspäne erlösten 680 bis 770 Euro.

Kupfer

Die Preise für Dreimonatskupfer waren vor allem geprägt von den Ereignissen rund um den G20-Gipfel und den damit verbundene Randgespräch zwischen US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi. Vor dem Treffen war der Metallmarkt vorsichtig. Dennoch erreichte Kupfer zwischendurch die Marke von 6.000 US-Dollar. Nach dem vereinbarten „Waffenstillstand“ herrschte diese gute Stimmung kurz an. Bis der Kupferpreis auf 5.950 US-Dollar abflachte. Scheinbar trauen einige Marktteilnehmer den vorsichtigen Annäherungen noch nicht.

An der Londoner Metallbörse notiert 3-Monats-Kupfer mit 5.885 bis 5.887 US-Dollar. Die sichtbaren Kupferbestände in den lizensierten Lagerhäusern der LME lagen bei 227.500 Tonnen. Blanker Kupferdrahtschrott (Kabul) erlöste 4.980 bis 5.150 Euro, die gehäckselten Kupferdrahtschrotte lagen in der 1. Qualität (Kasus) bei 5.160 Euro und die gehäckselten Kupferdrahtschrotte in der 2. Qualität (Katze) bei 4.930 Euro. Der Preis von nicht legiertem Kupferdrahtschrott stieg im Laufe des Berichtszeitraums. Nicht legierter Kupferdrahtschrott 1 (Kader) notierte um 5.080, die zweite Qualität (Kanal) um 4.830 Euro. Schwerkupferschrott (Keule) wurde um 4.445 Euro gehandelt.