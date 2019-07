Bobcat säubert Strände

Umweltschutz und Umweltverschmutzung sind in aller Munde. Insbesondere bei Stränden in Touristengegenden, wie beispielsweise in der Apulien-Region in Italien, müssen Strände regelmäßig von Müll gesäubert werden, der andernfalls im Meer landen würde.

So benutzt das Ferienresort Baia degli Aranci in Vieste den Bobcat Sandreiniger SC200, um den 1 Hektar großen Strandabschnitt mit feinstem Sand von Müll zu befreien.



Das Bobcat Sandreiniger SC200 Anbaugerät eignet sich laut Hersteller hierfür besonders, da es schnell Sand siebt und auch kleinste Verschmutzungen wie Zigarettenkippen oder Kronkorken in dem 350l großen Korb aufsammelt. In Kombination mit dem Kompaktraupenlader von Bobcat könne so Müll auch auf feinstem Sand in einer Tiefe bis zu 20cm aufgesammelt werden, ohne dass Sand mit dem Müll abtransportiert wird. Innerhalb einer Stunde sei die Gerätekombination in der Lage, einen Strandabschnitt von 15.000 qm2 zu säubern.



Der Bobcat Sandreiniger eigne sich nicht nur für Strände, sondern u.a. auch für die Reinigung von Spiel- und Sportplätzen und ist auch eine wichtige Ergänzung für kommunale Maschinenfuhrparks.