Borealis: Neue Recyclingtechnologie und verbesserte Rezyklate

Diese Technologie soll der Herstellung hochwertiger Verbundstoffe aus rezyklierten Polyolefinen (rPO) dienen. Dazu zähle beispielsweise das neu vorgestellte Material Borcycle MF1981SY, ein rPO mit mehr als 80% Recyclinggehalt, das für den Einsatz in sichtbaren Geräteteilen bestimmt sei. Darüber hinaus kündigt Borealis eine Reihe von Materialverbesserungen im Zusammenhang mit bestehenden Rezyklaten des Purpolen-Markenportfolios an. Borealis und seine 100%-ige Tochtergesellschaft mtm wollen werden die neue Borcycle-Technologie sowie eine Reihe von Rezyklatinnovationen im Oktober auf der K 2019 präsentieren.

Die neue Technologie Borcycle wandele polyolefinbasierte Abfallströme in Rezyklatmaterial wie beispielsweise Pellets um. Als Umwandlungstechnologie ergänzt diese Borealis‘ bestehendes Portfolio an Neuware mit einer Reihe von bahnbrechenden, kreislauforientierten Lösungen. Sie verbindet modernste Technik mit dem umfassenden Polymerfachwissen, das Borealis über mehrere Jahrzehnte gesammelt hat.

Als skalierbare und modulare Technologie sei Borcycle entwickelt worden, um der steigenden Marktnachfrage nach hochwertigen Rezyklaten gerecht zu werden. Borcycle MF1981SY sei die erste mehrerer rPO-Lösungen aus der Reihe der Borcycle-Produkte, die kurz vor der Einführung stehen, und werde für Borealis‘ Kunden in Europa verfügbar sein. Borcycle MF1981SY sei eine Bereicherung für das rPO-Portfolio, da es ein zu 10% talkgefüllter Werkstoff sei, der mehr als 80% an rezykliertem Material enthalte. Daraus ergebe sich ein ausgewogenes Verhältnis von Steifigkeit und Schlagzähigkeit. Der Werkstoff eigne sich insbesondere für die Verwendung in schwarzen Sichtteilen, beispielsweise bei kleinen Haushaltsgeräten.