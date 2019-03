9. DGAW-Wissenschaftskongress „Abfall- und Ressourcenwirtschaft“

Die Fachjury vergab den renommierten Wissenschaftspreis an den Vortrag zum Thema „Circular System Design – A Case study on Insulation Material in Switzerland“ von Maja Wiprächtiger (ETH Zürich).

Ein Vortragsblock befasst sich mit dem Thema „Digitale Prozesse in der Abfallwirtschaft“. Weiter wurden internationale Projekte aus dem Bereich Circular Economy vorgestellt.

Die Fachjury wählte den aus Expertensicht besten Vortrag, der dann den begehrten und mit 1.000,- EUR dotierten „DGAW-Wissenschaftspreis“ gewann. Per E-voting wurde der erstmals mit 500,- EUR dotierte Publikumspreis für den besten Vortrag gewählt. In diesem Jahr waren sich Publikum und Fachjury einig, sodass der Vortrag zum Thema „Circular System Design – A Case study on Insulation Material in Switzerland“ von Maja Wiprächtiger (ETH Zürich) beide Preise auf sich vereinigen konnte. Erstmals wurden auch der zweite und dritte Platz mit 500,- EUR bzw. 250.- EUR dotiert.

Neben den Vorträgen wurden rund 30 Poster vorgestellt und ebenfalls von der Expertenjury bewertet. Als bestes Poster kürte die Jury das Projekt „Ressourceneffizienz von Verbundkonstruktionen“ von Franziska Meyer (FH Münster). Die Gewinnerin kann sich ebenfalls über 500,- EUR freuen.

Das Programm wurde durch zwei Gastvorträge bereichert. Prof. Maurer von der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission nahm differenziert zu Inhalt und Umsetzung des EU-Kreislaufwirtschaftspakets Stellung. Götz (TÜV Rheinland) informierte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Wert und den Schutz von Patenten in der Abfallwirtschaft.

Im kommenden Jahr findet der 10. DGAW Wissenschaftskongress „Abfall- und Ressourcenwirtschaft“ vom 19. bis 20. März 2020 in Dresden statt. Gastgeberin ist dann Professor Christina Dornack (TU Dresden).

Übersicht der Preisträger:



Vorträge

1. Preis (1.000,- €): Maja Wiprächtiger (ETH Zürich), Circular System Design – A Case study on Insulation Material in Switzerland

2. Preis (500,- €): Maximilian Auer (Hoch-schule Pforzheim), „Einsatz künstlicher Intelligenz zur Metallidentifikation bei der Schrottsortierung“

3. Preis (250,- €): Jana Winkelmann (WKI Fraunhofer), „Verarbeitung von Recycling-Carbonfasern zu unidirektional verstärkten Verbundwerkstoffen“

Publikumspreis (500,- €) Maja Wiprächtiger (ETH Zürich), Circular System Design – A Case study on Insulation Material in Switzerland

Poster

1.Preis (500,- €): Franziska Meyer (FH Münster), „Ressourceneffizienz von Verbundkonstruktionen“

Auszeichnung: Hildemar Mendez Guillen (Universität Stuttgart), „Investigation on the behaviour of plastics in biological processes during two organic waste treatment technologies“

Auszeichnung: Thomas Lichtmannegger (Universität Innsbruck), „Verwertungskonzepte von Fetten und Ölen im Abwasser“

Stipendien

Marco Küppers (Universität Duisburg-Essen), Membran-Vakuumpumpe

Lukas Stumpf (Universität Graz), Software, Real-time Delphi

Aleksander Jandric (BOKU Wien), Software für Standardkalibrierung von Kunststoffen

Julia Mohr (Hochschule Darmstadt), Reisekosten zur Projektpräsentation und Durchführung eines Workshops zur Implementierung eines Abfallwirtschaftskonzeptes in der Stadt Uzhhorod, Ukraine