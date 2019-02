Mobile Elektrolösung für das Recycling

Das regionale Recycling-Unternehmen OZO im tschechischen Ostrava nahm vor Kurzem eine neue Linie zur Verarbeitung von vorgepressten Plastikballen in Betrieb. Herz der Anlage ist ein 818 Mobil mit Elektromotor, der im September 2018 ausgeliefert wurde.

Ausnahmslos grün-lackierte Fahrzeuge auf dem 9 Hektar großen Betriebsgelände der Firma OZO Ostrava s.r.o. – man könnte meinen, man befindet sich auf den Produktionsflächen von Sennebogen selbst. Es verbirgt sich jedoch nur eine Sennebogen Maschine in den Hallen Recycling-Unternehmens – eine Spezialmaschine, die sich nahtlos in die neugeschaffenen Prozesse vor Ort einordnet.

Der mobile Elektrobagger befüllt in einem ca. 30-sekündigen Arbeitszyklus eine EBS-Anlage mit den vorsortierten Thermoplast-Abfällen regionaler Sortierlinien. Besonders wichtig ist hierbei, dass der Fahrer unterschiedliche Sichthöhen am Arbeitsplatz ansteuern kann: ob ausgerichtet auf den zu befüllenden Trichter oder auf Kleinteile am Boden, die flexible Kabinenerhöhung war essentieller Bestandteil bei der Maschinenwahl.

„Langfristig wollten wir zudem unsere Produktionskapazität nachhaltig erhöhen. Deshalb ist auch die Entscheidung gefallen, eine komplett neue Linie aufzubauen. Nachhaltigkeit ist für uns jedoch nicht nur ein Stichwort, wenn es um wirtschaftlichen Erfolg geht. Als regionaler Recycler tragen wir darüber hinaus Verantwortung für die Bevölkerung und müssen mit gutem Beispiel vorangehen“, meint Vladimíra Karasová, PR-Managerin von OZO, zur Unternehmensentscheidung, einen Elektrobagger einzusetzen, der emissionsreduziertes Arbeiten garantiert.

„Wir waren darüber hinaus sehr zufrieden mit der Beratung durch unseren Sennebogen Ansprechpartner und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit,“ so Karasová über die Projektabwicklung durch den tschechischen Händler Merimex, die das Vorhaben in die Wege geleitet und umgesetzt haben.