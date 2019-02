Bayern: Arbeitgeberkampagne für neue Müllfahrer

Bei der Auftaktveranstaltung am heutigen Freitag stellten die Betriebe zusammen mit dem Verband die Website und Flyer, sowie den Imagefilm und weitere geplante Maßnahmen vor, die auf die Vorteile der Beschäftigung in der Entsorgung hinweisen.

Unter dem Motto „Teil des Kreislaufs“ will die Initiative darauf aufmerksam machen, dass es längst nicht mehr nur darum gehe, Müll abzuholen und auf der Deponie abzuladen. Kreislaufpiloten lieferten hochwertige Rohstoffe an die Industrie und führten sie somit dem Recycling-Kreislauf zu. Weil diese Fachkräfte dringend gesucht werden, sensibilisieren der VBS und die beteiligten Unternehmen – Ehgartner Entsorgung, Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft, Rudolf Ernst Städtereinigung, Knittel Städtereinigung, Veolia Umweltservice, Heinz Entsorgung, Remondis, Wittmann Entsorgungswirtschaft – für die vielen Vorteile, die der Beruf mit sich bringt. „Wir stellen in Gesprächen mit Bewerben immer wieder fest, dass es vor allem die attraktiven, festen Gehälter und die geregelte Arbeitszeiten sind, mit denen die privaten Entsorger punkten“, sagte VBS-Präsident Otto Heinz. „Wer einen Lkw-Führerschein hat, aber trotzdem den Feierabend mit Familie und Freunden verbringen will, ist als Kreislaufpilot bestens aufgehoben.“ Doch auch für Umsteiger bietet das Projekt Kreislaufpiloten Optionen: Einige Unternehmen haben betriebsinterne Fahrschulen gegründet und unterstützen Mitarbeiter bei der Fortbildung.

„Fakt ist: Die Entsorgungswirtschaft ist auf Umsteiger angewiesen. Und dieser Bedarf lässt sich nicht ausschließlich mit deutschen Arbeitnehmern decken. Unserer Branche ist auch auf die Integration ausländischer Fachkräfte angewiesen“, betont Heinz.

Unter www.kreislaufwirtschaft.bayern stellen die Initiatoren den Beruf des Kreislaufpiloten und die Vorteile der Beschäftigung in der privaten Entsorgung vor.

In Bayern ist die Entsorgungswirtschaft mittelständisch geprägt – entsprechend handelt es sich auch bei den teilnehmenden Betrieben überwiegend um traditionsreiche, etablierte Familienunternehmen, die Fahrer suchen, mit denen sie partnerschaftlich zusammenarbeiten können. Interessenten, die sich für den Beruf begeistern können, haben die Möglichkeit, online Interviews mit Mitarbeitern anzusehen, zusätzliche Informationen herunterzuladen und direkt mit den privaten Entsorgen Kontakt aufzunehmen.