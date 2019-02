Bauma: Iveco zeigt neuen Allrounder

Mit auf dem Stand seien Baumaschinen der Konzernschwester CASE Construction vertreten. Damit trete CNH Industrial als Komplettanbieter vom Minibagger über Transporter, von schweren Baufahrzeugen bis zum Groß-Radlader an.

Mit einer modernen Produktpalette trage Iveco den gewandelten Anforderungen am Bau Rechnung. Während der „schwere Allrad“ früher Platzhirsch war, sei heute der vom Straßenfahrzeug abgeleitete Offroader das bestimmende Fahrzeug. Unter Logistik-Gesichtspunkten geplante Baustellen erforderten nur selten ein schweres und teures Sonderfahrzeug, vielmehr müssten die LKW heute Materialien teilweise über weite Strecken anliefern bzw. Aushub auf entferne Deponien bringen. Geländegängigkeit sei lediglich für die berühmte „letzte Meile“ gefordert. Diese Logik habe die Konstruktionsvorgaben des neuen Stralis X-Way geschrieben. Das Fahrzeug erfülle in einer großen Vielfalt sämtliche Anforderungen: es sei für viel Nutzlast gemacht, aber hinreichend robust. Es sei komfortabel, aber über Sonderwünsche an den Bau adaptierbar. Es sei ein Straßen-LKW, aber auf Wunsch ein Allrad-LKW ohne Verteilergetriebe und ohne Zahnradmimik in der Vorderachse. Gerade letztes Merkmal, ein zuschaltbarer hydraulischer Vorderradantrieb, zeige die Vorteile des Stralis X-Way: weniger bewegte Teile bedeuteten weniger Verschleiß, weniger Verbrauch, weniger Gewicht und einen ruhigeren Lauf auf der Straße.

Weil das Fahrzeug aus der Stralis- und nicht aus der reinen Baureihe des Trakker kommt, sei es auch mit einem umweltfreundlichen Methan (Erd- /Biogas) Antrieb zu haben. Somit fahre der X-Way NP in Deutschland mautfrei und kommt in die EEN-Förderung bei seiner Anschaffung (CNG 8.000 €, LNG 12.000 €). Ausgestellt seien aus dieser Reihe ein 6×4 Kipper sowie ein 4×2 Krankipper.