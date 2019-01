ITAD-Regionalgruppen BW und NRW gegründet

„Wir freuen uns, dass die Betreibergruppen von Thermischen Abfallbehandlungsanlagen (TAB) in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen nunmehr innerhalb der ITAD als Regionalgruppe organisiert sind und somit die nachhaltige Interessenvertretung unter dem Dach des Bundesverbandes weiter voranbringen werden,“ begrüßt ITAD-Geschäftsführer Carsten Spohn die Gründung der beiden Regionalgruppen.

Peter Bollig, Vorsitzender der nordrhein-westfälischen TAB-Betreiber InTA, ist sich mit seinem Vertreter Andreas Freund einig: „Die schon bisher sehr eng mit ITAD abgestimmte Zusammenarbeit wird jetzt auch auf eine einheitliche Basis gestellt, ohne den etablierten Namen InTA aufzugeben. Wir werden uns auch weiterhin in der neuen Konstellation gegenüber der Landesregierung NRW für eine sachgerechte Berücksichtigung der Anforderungen an die thermische Abfallbehandlung sowie sinnvolle Lösungen im Zusammenspiel aller notwendigen Behandlungsoptionen in der Kreislaufwirtschaft zur nachhaltigen Nutzung der Ressource Abfall einsetzen.“

Rainer Allmannsdörfer, Vorsitzender der baden-württembergischen Betreiber ergänzt, als Regionalgruppe der ITAD auch von den Regeln einer bewährten Satzung zu profitieren: “Der Bundesverband ITAD gibt uns auch formal einen entsprechenden Rahmen, in dem wir unsere Interessenvertretung in Baden-Württemberg in Abstimmung mit ITAD durchführen können. Die Gründung eines eigenen Regionalverbandes wäre nur die zweitbeste Option gewesen. Insofern begrüßen wir die neu geschaffene Möglichkeit, jetzt auch Regionalgruppen zu gründen.“

Die grundsätzliche Entscheidung hierzu war auf der ITAD-Mitgliederversammlung 2018 in Frankfurt einstimmig gefällt worden. Die TAB-Betreiber aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hatten nach Änderung der ITAD-Satzung Ende 2018 einen entsprechenden Antrag gestellt, dem seitens des ITAD-Vorstandes zugestimmt wurde.

Somit treten die Betreiber der Müllverbrennungsanlagen in Baden-Württemberg zukünftig als „ITAD Regionalgruppe Baden-Württemberg“ auf, die Betreiber aus Nordrhein-Westfalen tragen als InTA (Interessengemeinschaft nordrhein-westfälischer Thermischer Abfallbehandler) zukünftig den Zusatz „ITAD-Regionalgruppe NRW“.