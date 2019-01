Reffnet.ch geht in die zweite Phase

Nächster Artikel

Der Altpapiertag findet in diesem Jahr am 21.03.2019 wieder im Maritim Hotel Düsseldorf Airport statt. Keynote-Speaker wird Prof. Dr. Jens Weidner, Professor für Kriminologie an der Hochschule in Hamburg und Autor des Wirtschafts-Bestsellers „Die Peperoni-Strategie“ sein.