Alba Metall Nord für Umweltmanagement ausgezeichnet

Die Alba Metall Nord GmbH, ein Tochterunternehmen des internationalen Umweltdienstleisters und Rohstoffversorgers Alba Group, hat für ihren Standort in Wilhelmshaven das Zertifikat nach ISO 14001 für das Umweltmanagement erhalten.

Die ZER-QMS Zertifizierungsstelle Qualitäts- und Umweltgutachter GmbH hatte die Prüfung durchgeführt.



Im Rahmen der Zertifizierung hatten die Auditoren verschiedene umwelt-relevante Aspekte einer systematischen Kontrolle unterzogen – so zum Beispiel die innerbetriebliche Logistik, Maßnahmen zum Umgang mit Risiken sowie zur Reduzierung von Lärm- und Staubemissionen – und kamen in allen Punkten zu einem positiven Ergebnis. Besonders beeindruckt zeigten sich die Gutachter vom Einsatz modernster, umweltfreundlicher Technik und dem konsequenten Willen zur weiteren Verbesserung.



„Die Verantwortung gegenüber der Natur und dem Menschen ist für uns fester Bestandteil unserer Unternehmenspraxis. Deshalb treiben wir unsere Leistungen auf diesem Gebiet kontinuierlich voran“, so Patrick Kalk, Regionalleiter Niedersachsen / Sachsen-Anhalt der Alba Group. „Wir freuen uns, wenn die Stadt Wilhelmshaven uns bei diesem Engagement unterstützt und dabei mithilft, Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen.“