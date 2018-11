BSR Aufsichtsrat verabredet Ausstieg der Vorstandsvorsitzenden Dr. Tanja Wielgoß

Wie bereits angekündigt verlässt Dr. Tanja Wielgoß die BSR. In der Sitzung des Aufsichtsrates am Mittwoch wurde verabredet, dass sie am 31. Dezember 2018 die BSR verlassen wird.