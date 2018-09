Neue Leitung für Suez Deutschland

Seit dem 13. September ist Carsten Dülfer (48) Geschäftsführer der Suez Deutschland GmbH. Damit tritt er die Nachfolge von Herman Snellink (57) an, der die Funktion seit Mai diesen Jahres interimsweise übernommen hatte.

Dülfer ist seit 2011 für Suez Deutschland tätig, zuletzt als Geschäftsführer der Suez Süd GmbH und Director Sales & Marketing. Darüber hinaus war er als Mitglied des deutschen Management Boards als Teil der Geschäftsführung in alle wichtigen strategischen Entscheidungsprozesse involviert. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Geschäftsführer und über das mir entgegengebrachte Vertrauen. Herman Snellink hat die Geschäfte in Deutschland seit Mai als Interimsgeschäftsführer hervorragend geführt. Nun ist es meine Aufgabe, die bestehenden Geschäfte langfristig fortzuführen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen“, so Dülfer.

Vor seiner Tätigkeit bei Suez Deutschland war Dülfer zwölf Jahre bei der Minolta Europe GmbH, Konica Minolta Europe GmbH sowie dessen Tochterunternehmen, der Develop GmbH, angestellt. Zuletzt war er dort als Director Sales & Marketing tätig.