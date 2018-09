Andritz liefert Shredder in die Slowakei

Andritz hat von Saker den Auftrag zur Lieferung einer Universal Rotorschere UC und eines Universal Granulators UG für das Recycling-Werk in Zilina, Slowakei erhalten. Die Inbetriebnahme der neuen Ausrüstung ist für Dezember 2018 geplant.

Die Universal-Rotorschere wird zur Vorzerkleinerung größeren Materials verwendet, das im zweiten Schritt vom Universal Granulator in die gewünschte Partikelgröße granuliert wird. Die Kombination aus Vorzerkleinerer und Granulator soll es ermöglichen, eine breite Palette an Verbundmaterialien aufzubereiten und gleichzeitig vollste Flexibilität zu bewahren. Das Eingangsmaterial verbleibt dabei solange im Zerkleinerungsprozess, bis es jene Korngröße erreicht hat, mit der es die jeweilige Lochgröße des austauschbaren Siebs durchlaufen kann. Kleineres Material kann dem Granulator auch ohne Vorzerkleinerung direkt zugeführt werden.

Saker will mit der Universal Rotorschere, Typ UC 1300, und dem Universal Granulator, Typ UG 1600S, nicht nur Aluminium-Verbunde wie Rahmen, Profile, Geschirr etc. verarbeiten, sondern auch Transformatoren und Altkabel zerkleinern, um anschließend das darin enthaltene Aluminium und Kupfer leichter von der Kunststoffummantelung zu trennen. Das gewonnene Endmaterial ist reines Aluminium, Kupfer und Eisen. Die kombinierte Shredder-Ausrüstung ermöglicht einen Durchsatz von bis zu 4 Tonnen pro Stunde.

Das Familienunternehmen Saker ist seit 1992 auf die Verarbeitung und das Recycling von Eisen und nicht-eisenhaltigen Metallen spezialisiert. Das Unternehmen, zu dem vier Niederlassungen in der Tschechischen Republik und der Slowakei zählen, beschäftigt über 200 Mitarbeiter. Saker ist darüber hinaus auf die Produktion von Aluminiumlegierungen spezialisiert, die vorrangig in der tschechischen sowie in der internationalen Elektronik- und Automobilindustrie eingesetzt werden.