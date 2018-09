Intelligente Maschinen- und Anlagenkommunikation in der Kunststoffindustrie

Auf der Fakuma 2018 will die Sesotec GmbH speziell für Spritzgießer und Systemintegratoren Metall-Separatoren in den Mittelpunkt stellen, die in der Produktionslandschaft vernetzt werden können.

Der Maschinenkommunikationsstandard OPC UA (Open Platform Communications Unified Architectur) soll dazu beitragen, Prozesse in der Kunststoffindustrie von der Produktion bis zum Service zu optimieren sowie Verluste von Zeit und Produkten zu minimieren. Höchste Qualität und maximale Wertschöpfung seien auf diese Weise sichergestellt.

Industrielle Kommunikation über OPC UA stelle die erforderlichen Netzwerkmechanismen für einen Austausch von Daten zwischen Maschinenkomponenten zur Verfügung. Im Produktionsprozess finde damit eine Kommunikation statt, die einen reibungslosen Ablauf sicherstellt und im Störungsfall Gegenmaßnahmen auslöst. Effiziente industrielle Netzwerke und eine funktionierende Automation würden sich nur auf Basis von Kommunikationsstandards wie OPC UA realisieren lassen , da sie ein hohes Maß an Offenheit und Flexibilität gewährleisten.

Wenn in den Prozessen der Kunststoffindustrie Verarbeitungsmaschinen, wie z.B. Spritzgießmaschinen, mit Peripheriegeräten, wie z.B. Dosiereinrichtungen und Metallseparatoren, vernetzt sind, ist sichergestellt, dass ausreichend Material nachdosiert wird, wenn es bei einer entdeckten Metallverunreinigung zu einem Ausscheidevorgang kommt. Nutzen von OPC UA für Spritzgießer und Systemintegratoren ist, dass die Produktqualität gewährleistet ist, weil eine Unterspritzung der produzierten Kunststoffteile vermieden wird. Außerdem wird durch OPC UA der Service wie z.B. Wartungsmaßnahmen verbessert und vereinfacht. Eine Auswertung der Geräteparameter kann Cloud-basiert erfolgen und stehen dem Service in Echtzeit zur Verfügung.



Sesotec zeigt zur Fakuma 2018 des Weiteren in der Kunststoffindustrie vielfach bewährte Metall-Separatoren, durch deren Einsatz Metallverunreinigungen nicht in Kunststoffmaschinen gelangen und somit die Werkzeuge vor Verstopfen und Beschädigung geschützt sind. Das Unternehmen will außerdem neue Servicepakete vorstellen.