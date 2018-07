Neue Tools für ElektroG-Konformität

Ab dem 15.08.2018 soll das ElektroG einfacher werden. Hierzu werden die ElektroG-Kategorien und die Gerätearten deutlich reduziert. Zukünftig wird es nur noch 6 statt 10 Kategorien und nur noch 17 statt 32 Gerätearten geben. Dadurch sollen weniger Mitteilungen und Garantienachweise erforderlich sein. Die Umstellung führt jedoch zu viel Aufwand und zu Fragen, vor allem seitens der bereits WEEE-registrierten Vertreiber, Importeure und Hersteller.

Take-e-way stellt daher kostenlos zwei Online-Tools für alle, die Elektrogeräte verkaufen, zur Verfügung – egal ob Take-e-way-Kunde oder nicht. Mit der Zuordnungshilfe sollen sich Inverkehrbringer einfach anzeigen lassen können, unter welche Geräteart ihre Geräte zukünftig fallen. Mit der Überführungshilfe soll man überprüfen, was in Folge der Umstellung an laufenden WEEE-Registrierungen bei der Stiftung EAR unternommen werden muss. Alle Take-e-way-Kunden können die Überführung ihrer individuellen, tatsächlichen Registrierung direkt im take-e-way-Kundenportal mit wenigen Klicks online durchführen und beauftragen.

Take-e-way weist noch darauf hin, dass ab dem 15.08.2018 bis auf wenige Ausnahmen generell alle Elektrogeräte unter das ElektroG fallen. Auch Möbel, Kleidung oder Schuhe mit fest verbauten Elektro-Komponenten können dann Elektrogeräte im Sinne des ElektroG sein.