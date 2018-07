Nachhaltigkeitsberichte per Mausklick erstellen

Ab sofort will die Interseroh Dienstleistungs GmbH mit „Nachhaltigkeitsreporting360“ insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei der Erstellung ihrer Nachhaltigkeitsberichte nach aktuellen internationalen Standards unterstützen.

Auf der Webseite sollen Daten etwa zum Energie- und Wasserverbrauch oder dem Abfallaufkommen in eine Eingabemaske eingegeben werden können. Das System soll daraus weitgehend automatisiert einen Nachhaltigkeitsbericht mit Textbausteinen, Tabellen und Grafiken erstellen.

Gegenüber einem in Eigenregie erstellten und mit hohem Aufwand verbundenen Bericht würden Unternehmen mit „Nachhaltigkeitsreporting360“ bis zu 70 Prozent der Zeit sowie bis zu 80 Prozent der Kosten für die Produktion sparen. Die für den Dienst eingesetzte Software berücksichtige dabei die individuellen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen des jeweiligen Unternehmens. Beispielsweise würden sich weitere Berichtsstandards sowie beliebig viele Standorte und Lieferanten in den Bericht integrieren lassen.

„Gerade kleinere Unternehmen setzen immer häufiger auf eine fundierte Nachhaltigkeitsberichterstattung, um ihrer gesellschaftlichen Verantwortung sowie entsprechenden Forderungen ihrer Auftraggeber und Kunden gerecht zu werden“, erklärt Frank Kurrat, Geschäftsbereichsleiter Business Center ReCycle der Interseroh Dienstleistungs GmbH. „Mit ganzheitlichen Lösungen wollen wir dazu beitragen, dass unsere Kunden ihre Nachhaltigkeitsleistung auf allen Feldern verbessern und dies auch optimal an ihre Stakeholder kommunizieren können.“

Nutzer, die bereits selbst Nachhaltigkeitsdaten gesammelt haben, könnten diese ebenfalls problemlos integrieren. Die Eingabe erfolge intuitiv und erforder weder eine Software-Installation noch spezifische Nachhaltigkeitskenntnisse. Nach Eingabe der Daten würden sich einfach per Mausklick Textbausteine mit anschaulichen Tabellen und Grafiken im Word- oder PDF-Format exportieren lassen. Sämtliche Daten liegen laut Interseroh in Deutschland, so dass ein hoher Datenschutz nach deutschem Recht gewährleistet se.

Interseroh bietet die neue Dienstleistung in Kooperation mit dem Dortmunder Software-Unternehmen 360report an, das auch die in dieser Form erste intelligente, webbasierte und mittelstandsgerechte Software entwickelt hat. Damit sei ein Reporting entlang der gängigen Standards möglich, etwa nach den Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000, UN Global Compact sowie des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK).

Einen Zugang zum Dienst erhält man auf nachhaltigkeitsreporting360.de.