Der Grüne Punkt wird PROsPA-Mitglied

Die Allianz fördert den Austausch von Know-how zwischen PROs, die in verschiedenen Ländern unter unterschiedlichen Bedingungen arbeiten, aber mit einem gemeinsamen Ziel, so die Aussage des Grünen Punktes: Man wolle den Kunden einen umfassenden Service zur Erfüllung ihrer Pflichten aus der erweiterten Produzentenverantwortung bieten und die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in Europa fördern.

„Der Grüne Punkt ist wie die anderen PROsPA-Mitglieder davon überzeugt, dass die Vielfalt der Geschäftsmodelle der PROs einen Vorteil bei der Suche nach den besten Lösungen für einen nachhaltigeren Planeten darstellt“, sagt Michael Wiener, CEO des Grünen Punkts. „Zum heutigen Tag der Umwelt ist die PROsPA-Gründung eine gute Nachricht zu Förderung der Kreislaufwirtschaft in Europa.“

Zu den Mitgliedern von PROsPA gehören sowohl PROs, die im Wettbewerb stehen, als auch Monopolsysteme. Mitglieder von PROsPA sind neben dem Grünen Punkt ARA (Österreich), Citeo (Frankreich), Repak (Irland), Rekopol (Polen), Sociedade Ponto Verde (Portugal) und Valpak (Großbritannien).

Hauptziele von PROsPA sind:

• durch die Stärkung der erweiterten Produzentenverantwortung und des Ökodesigns von Verpackungen einen Beitrag zur Maximierung der effizienten Nutzung von Verpackungsressourcen zu leisten

• Bereitstellung von Lösungen, die zur Erreichung der Ziele und der damit verbundenen Vorteile für die Umwelt beitragen, und im Einklang mit den Interessen der Mitglieder und Kunden der PROs in der Allianz

• Ausrichtung der Positionen der PRO zu Schlüsselaspekten, wobei die Vielfalt der Umsetzungsmodelle in den verschiedenen Mitgliedsländern anerkannt wird

• Förderung der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette der Verpackung

PROsPA informiert auf einer eigenen Website über Ziele und Mitglieder der Organisation.