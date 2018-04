Neuer Geschäftsführer für JCB

Nagelschmitz verfügt nach Unternehmensangaben über eine langjährige Berufserfahrung im Bereich Bau- und Landmaschinen.

Nach seiner Ausbildung zum Diplom-Wirtschaftsingenieur an der TU Dresden absolvierte er später berufsbegleitend seinen MBA an der FH Aachen und in Edinburgh / Schottland. Stephan Nagelschmitz war zunächst als Marketing Representantive, Service Engineer sowie Manager Quality & Product Support bei John Deere im Einsatz. Nach 6 Jahren wechselte er zu Komatsu Mining in Düsseldorf und war zunächst als Manager Field Service, später als Service Manager und schließlich als General Manager Service tätig. Zuletzt arbeitete Stephan Nagelschmitz für die Carl Postertz KG in Grefrath, ein Landmaschinen-Händler, als Geschäftsführer Vertrieb.

Nagelschmitz verantwortet bei der Vertrieb & Service GmbH die regionalen Wachstumspläne und soll die Weiterentwicklung in Handel und Service vorantreiben.

„Ich freue mich auf die Herausforderung bei JCB Vertrieb & Service, um nicht nur meine Erfahrungen aus dem Service-Bereich einzubringen, sondern neue Impulse und Akzente im Vertrieb setzen zu können. Besonders mit Blick auf die JCB Produktpalette und die hochmotivierten Mitarbeiter hier in Frechen sehe ich enormes Potenzial für die Zukunft“, so der neue Geschäftsführer.