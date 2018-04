BDE: Kreislaufwirtschaft 4.0 als Schwerpunkt

In diesem Jahr will der BDE auf der IFAT ein besonderes Augenmerk auf das Thema Digitalisierung legen.

Der Verband plant, in mehreren Veranstaltungen die rasanten Veränderungen und vielfältigen Herausforderungen durch die Digitalisierung, die auch in der Entsorgungswirtschaft um sich greifen, zu diskutieren und entsprechende Lösungsansätze zu erarbeiten. Am zweiten Messetag (Dienstag, 15. Mai, 10 bis 11 Uhr) stehen bei einer Diskussionsrunde auf dem BDE-Stand (Halle A6, Stand 241/340) die Vielfalt und die Chancen für die Entsorgungsbranche durch die Digitalisierung auf dem Tagesplan. Die Veranstaltung wird vom BDE-Arbeitskreis ‚Mobile IT-Systeme‘ verantwortet und am Donnerstag in der Messewoche von 14 bis 15 Uhr wiederholt.

BDE-Präsident Peter Kurth zu den Veranstaltungen zur Digitalisierung: „Auch in der Entsorgungsbranche sorgt die Digitalisierung für tiefgreifende Veränderungen. Dabei geht es nicht nur um den inzwischen fast schon selbstverständlichen Einsatz von Tourenplanungsprogrammen. Touren können zum Beispiel auch besser und effizienter gestaltet werden, wenn Container mit automatischen Füllstandanzeigen ausgestattet sind. Vor allem aber liegt noch ein immenses Potential der Digitalisierung in der Kommunikation zwischen Anbietern, Subunternehmern und den Kunden. Es muss darum gehen, digitalisierte Geschäftsprozesse mit einem greifbaren Mehrwert für Unternehmer und Kunden auszustatten. Dafür sind technische und rechtliche Standards notwendig, die wir auf der IFAT diskutieren werden.“