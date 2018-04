Führungswechsel bei Suez Deutschland

Interimsgeschäftsführer wird Herman Snellink (57). Seine Berufung durch den Aufsichtsrat stehe aber noch aus. Der gebürtige Niederländer sei seit 30 Jahren in der Abfallwirtschaft für Suez tätig und sowohl mit der Branche als auch dem Unternehmen bestens vertraut. In seiner aktuellen Position als COO Material Resource Management und Business Innovation sei er Teil des Executive Management Boards der Suez Recycling & Recovery BeNeLux & Germany und an der strategischen Entwicklung dieser Länder maßgeblich beteiligt. In seiner neuen Funktion wolle Snellink die Geschäfte in Deutschland konsequent weiterführen.