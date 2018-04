BDE: Kreislaufwirtschaft muss internationaler werden

Als größte Vereinigung in der Entsorgungsbranche ist der BDE mit einem circa 300 Quadratmeter großen Stand in der Halle A6 auf der IFAT vertreten, die über den Eingang Ost zu erreichen ist

Auch diesmal sind wieder Partnerverbände wie der Altöl- und der Altholzverband auf der BDE-Fläche dabei. Der Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen e. V. (VBS) hat seine Zelte ebenfalls beim BDE aufgeschlagen.

Ein besonderes Highlight ist die Teilnahme der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE). Die Einrichtung ist zentraler Ansprechpartner für deutsche und europäische Unternehmen, die sich in Entwicklungs- und Schwellenländern engagieren wollen, was insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen interessant ist, heißt es vonseiten des Verbands. Die AWE plant, während der IFAT Delegationen aus Schwellen- und Entwicklungsländern mit Unternehmen der Entsorgungsbranche zum Austausch zusammenzubringen. Außerdem bietet der BDE eigenen Angaben zufolge auf einem 250 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand kleineren Unternehmen und Start-ups unterschiedliche große Ausstellungsflächen für die eigene Messepräsenz.

Rahmenprogramm am BDE-Stand

Neben der Netzwerkbildung und den persönlichen Gesprächen stehen am BDE-Stand auch bei der IFAT 2018 Veranstaltungen und Diskussionen im Mittelpunkt. Insbesondere die Digitalisierung ist ein Schwerpunkt der Veranstaltungen, zu denen der BDE an jedem Messetag interessierte Besucher begrüßt. Aber auch die technischen Entwicklungen, etwa bei Rückfahrassistenzsystemen, oder auch die Bioabfallverwertung sind wichtige Themen, die in Vorträgen und Diskussionen behandelt werden.

Auf einer Sonderfläche in Halle B4 wird der BDE mit den führenden Unternehmen der Aluminiumwirtschaft die Chancen und Herausforderungen einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft am Beispiel dieses Stoffstroms demonstrieren.

experience.science.future mit dem BDE

Erstmals präsentiert die Messe München das Format experience.science.future. Es bündelt Synergien in den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Entwicklungspolitik und präsentiert sie auf einer neuen Fläche in der Halle B4. Der BDE wird mit mehreren Veranstaltungen insbesondere zu den Themen Digitalisierung und Personalentwicklung im Rahmen dieses neuen Formats vertreten sein.

BDE-Präsident Peter Kurth sagt zur IFAT 2018: „Bis zum Start der IFAT 2018 sind es nur noch wenige Wochen. Dann trifft sich auf dem Messegelände in München alles, was Rang, Namen und Branchenkompetenz hat. Als Verband, der zu den ideellen Trägern dieser Messe gehört, ist der BDE an der Weiterentwicklung dieser Umweltleitmesse stets interessiert, und deshalb freuen wir uns über die neuen Formate. Gerade zentrale Fragen wie Digitalisierung, demographischer Wandel, Karrierechancen und Personalentwicklung sind Zukunftsthemen für unsere Branche. Der BDE wird mit Vertretern seiner Mitgliedsunternehmen Veranstaltungen zu den Themen durchführen und damit wichtige Impulse für die weitere Entwicklung geben. Als Weltleitmesse unterstreicht die IFAT ihren globalen Anspruch und macht deutlich, dass die Herausforderungen in Sachen Ressourcenschutz, Recycling und Klimaschutz global sind und nicht an Landesgrenzen oder Kontinenten haltmachen. Die IFAT 2018 ist daher das Forum für die globalen Ansätze zur Lösung dieser weltweiten Herausforderungen. Ich bin überzeugt, dass der BDE mit seinem Standkonzept, das sowohl auf Bewährtes setzt als auch neue Wege geht, die richtige Mischung für einen informativen, kurzweiligen und erfolgreichen Messeauftritt gefunden hat.“