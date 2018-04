BDSV mit neuem Standdesign und Live-Demo

Auch in diesem Jahr soll der BDSV-Stand wieder als zentrale Anlaufstelle für Verbandsmitglieder und als Informationspunkt für alle Messebesucher dienen.

In Anlehnung an das neue Corporate Design des Stahlrecyclingverbandes soll sich der neue Innenstand mit einem silbernen Airstreamer-Wohnwagen vor großflächiger Schrottplatzkulisse präsentieren.

Auf dem Freigelände 812/21 will die BDSV erneut gemeinsam mit der Firma SEDA Umwelttechnik mit einer Live-Demonstration zum Autorecycling für ein Messehighlight sorgen. In täglichen Vorführungen sollen alle zwei Stunden die einzelnen Schritte der Altautoverwertung gezeigt und von einem Moderator detailliert und fachkundig erklärt werden.

Erstmals wird sich der Verband am offiziellen Messe-Forum in Halle B4 beteiligen. Am 18.05.2018 von 12 bis 13 Uhr veranstaltet die BDSV eine Diskussionsrunde zum Thema „Zukunft Stahlschrott: Erfolge mit Digitalisierung“. Teilnehmer sind unter anderem: André Körner, Country Manager Germany, ArcelorMittal Eisenhüttenstadt; Jens Tadick, Vorsitzender des BDSV-Fachausschusses Digitalisierung sowie Kai Bembenek, Tegos. Die Diskussionsrunde steht allen Messebesuchern offen.

Halle B4, Stand 229/328