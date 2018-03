Soex eröffnet Sortierwerk in Sharjah

Anfang Februar hat der Alttextilrecycler SOEX sein neues Sortierwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeweiht.

Auf einer Betriebsfläche von ca. 11.000 Quadratmetern sollen derzeit rund 200 Mitarbeiter täglich bis zu 35 Tonnen gebrauchte Textilien und Schuhe verarbeiten. Die Kapazitäten sollen sukzessive auf 450 Mitarbeiter und 100 Tonnen am Tag ausgebaut werden. Seit 2016 hat SOEX nach eigenen Angaben mehrere Millionen Euro in den Neubau in der Hamriyah-Freihandelszone investiert.

„Mit unserem neuen Sortierwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir die Möglichkeit, die wachsende internationale Sammelware mit kürzeren Transportwegen und nach hochwertigen Standards zu verarbeiten“, sagt Soex-Geschäftsführer Axel Buchholz. Dies sei aber nur der erste Schritt gewesen. Ab 2019 will Soex neben der Sortierung auch Recyclingprojekte in Sharjah umsetzen. „Die Gewinnung von Sekundärrohstoffen aus Alttextilien ist für unser Unternehmen eine zentrale Aufgabe. Aus diesem Grund entwickeln und implementieren wir neue Recyclingmethoden mit dem Ziel, die Weiterverwertung gemäß unserer ‚Zero Waste‘-Philosophie zu maximieren und Abfall zu reduzieren“, erläutert Buchholz.

Mit der Eröffnung des zweiten Sortierwerks reagiert Soex nach eigenen Angaben auf die internationalen Sammelmengen und den steigenden Kostendruck. In den Standort Wolfen werde aber auch weiterhin investiert. „Unser deutsches Sortier- und Recyclingwerk in Wolfen wird noch bis zum Sommer umgebaut. Ziel ist es, die Sortierprozesse zu optimieren, um die Qualität unserer Produkte zu steigern und die Kapazität trotz des Wechsels von einem Drei- auf ein Zweischichtsystem stabil zu halten. Die Anzahl der Mitarbeiter wird von diesen Maßnahmen nicht betroffen sein. Im Gegenteil: Aktuell suchen wir weiteres Personal“, erklärt Buchholz.