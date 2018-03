ARA: Recycling-Material als eine der wichtigsten Ressourcen der Welt

Am 18. März wird erstmals der weltweite „Global Recycling Day“ begangen. Die Initiative des „Bureau of International Recycling“ (BIR) macht dabei auf den verschwenderischen Umgang mit endlichen natürlichen Ressourcen aufmerksam und betont die zukünftige Schlüsselrolle von Recycling-Unternehmen.

„Recycling als hochwertige Rohstoffquelle bewusst zu machen ist seit 25 Jahren Aufgabe der ARA“, so ARA-Vorstand Christoph Scharff. „Das lineare Wirtschaftsmodell stößt an seine Grenzen, effiziente Ressourcennutzung ist daher ein Muss. Wir wollen Rohstoffe im Kreislauf halten und so lange und so oft wie möglich nutzen. Verpackungsrecycling – ob Papier, Glas, Metall oder Kunststoff – ist dafür ein Musterbeispiel und hat Österreich ins EU Spitzenfeld geführt.“

Doch nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten sind gefordert, auch Politik und Wirtschaft müssen ihren Teil dazu beitragen: „Um eine funktionierende Kreislaufwirtschaft mit hohen Recyclingraten Realität werden zu lassen – wie von der Europäischen Union angestrebt –, brauchen wir Innovation bei Produkten und Verpackungen: ARA Circular Design kombiniert Design for Recycling, also optimierte Recyclingfähigkeit mit Design from Recycling, dem größtmöglichen Einsatz von Sekundärrohstoffen in der Produktion. In unserem neuen ARA Innovation Space arbeiten wir gemeinsam mit Kunden, Designern, Wissenschaftlern und Herstellern an neuen Wegen und verbesserter Ressourceneffizienz “, so Scharff.