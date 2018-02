MAX Automation vollzieht Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft (SE)

Mit der nun erfolgten Eintragung ins Handelsregister hat die MAX Automation die Umwandlung in die etablierte Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea – SE) vollzogen. Die Rechtsformänderung trägt der wachsenden Bedeutung der weltweiten Geschäftsaktivitäten des Konzerns sowohl in Europa wie in China und den USA Rechnung, heißt es vonseiten des Unternehmens. Die Satzung der MAX Automation SE sehe statt der bisherigen dualistischen Führungsstruktur der Gesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat das international weit verbreitete monistische Leitungssystem mit einem Verwaltungsrat vor. Dieser habe sowohl leitende als auch überwachende Funktionen.

Der erste Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus den bisherigen Vorstandsmitgliedern Daniel Fink und Fabian Spilker sowie den bisherigen Aufsichtsratsmitgliedern Gerhard Lerch, Dr. Jens Kruse sowie Oliver Jaster. Zusätzlich werden Daniel Fink und Fabian Spilker als geschäftsführende Direktoren fungieren, die in dieser Funktion die Leitung des operativen Geschäfts verantworten.