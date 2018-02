Alternative Fuel Award – jetzt bewerben

Diese Auszeichnung wird im Rahmen des nächsten, von MVW Lechtenberg & Partner nun zum 5. Male veranstalteten „Alternative Fuel Symposium“ im September 2017 verliehen.

Bewerben können sich Unternehmen, Kommunen und Einzelpersonen, die Projekte zur Produktion und Nutzung alternativer Brennstoffe (aus Abfall oder Biomassen) umgesetzt haben. Ziel dieses Wettbewerbes , so Dirk Lechtenberg, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, ist es, die Akzeptanz für eine nachhaltige Produktion und Nutzung alternativer Brennstoffe in der Zement & Kalkindustrie zu fördern und Projekte zu identifizieren, die der Industrie als Beispiel für eine erfolgreiche Reduzierung von fossilen Brennstoffen dienen.

Der Hauptpreis ist mit € 5.000 dotiert, zudem werden die Flug- und Teilnahmekosten für das Symposium übernommen. Die zweit – und drittplatzierten Projekte erhalten das „Alternative Fuels and Raw Materials Handbook for the cement & Lime Industrie“, das Standard Kompendium für die Industrie im Wert von mehr als 1.000 €.

Gleichzeitig erhalte die nominierten Projektverantwortlichen die Möglichkeit, Ihre Projekte im Rahmen eines Vortrages auf dem Symposium vorzustellen.

Der Einsendeschluss für Projektvorschläge ist der 15.März 2018, Teilnahmeunterlagen sind bei der MVW Lechtenberg & Partner, unter info@lechtenberg-partner.de oder telefonisch unter +49-203-3465160 kostenfrei zu erhalten.