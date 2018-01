Sennebogen 817 E im Einsatz

Entwickelt speziell für die Bedürfnisse der Recycling- und Abfallwirtschaft präsentierte Sennebogen Ende 2017 seinen bisher kleinsten Umschlagbagger – den 817 E-Serie. Bei der Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co KG in Mainz ist eine der ersten Maschinen in Betrieb.

Als Entsorgungsfachbetrieb im Rhein-Main Gebiet kümmert sich Meinhardt seit über vier Jahrzehnten um die fachgerechte Entsorgung und Verarbeitung von Abfallstoffen und sorgt mit einem ausgeklügelten Entsorgungskonzept für eine nahtlose Weiterverarbeitung von Abfällen und Recyclingmaterialien. Dazu setzt Meinhardt seit knapp 20 Jahren auf die Sennebogen-Umschlagbagger im Sortier- und Verladeprozess. Mit dem neuen Sennebogen 817kommt nun der bisher kleinste Umschlagbagger des Herstellers zum Einsatz.

Der Sennebogen 817 ist laut Hersteller für den Einsatz im Abfallrecycling besonders geeignet. Auch mit anspruchsvollen Einsatzumgebungen bei Staub, Hitze und unter Dauerbelastung soll er bestens zurechtkommen. Das zeige sich vor allem, wenn die Maschine mit dem Sortiergreifer in der großen Halle den geschredderten Industriemüll auf LKW verlädt. Sennebogen-Testfahrer Thomas Bugl, der gerade die Einweisung der Fahrer auf die neue Maschine durchführt, hat dafür heute selbst in der hochfahrbaren Kabine Platz genommen. Aus rund 4,50 m Höhe hat er nicht nur einen ungehinderten Blick auf seinen Arbeitsbereich, sondern zeigt uns auch gleich, was das kleine Kraftpaket zu leisten im Stande ist. Zügig geht die Beladung des LKWs mit Müll – tonnenweise landet das Material auf dem LKW. Ein umfangreiches Beleuchtungspaket mit LED-Scheinwerfern an der Maschine sorgt dabei für beste Ausleuchtung.

Mit einem Einsatzgewicht von rund 17 t und bis zu 9 m Reichweite reiht sich die neue Maschinenklasse des 817 E bewusst unterhalb der bisherigen Sennebogen-Umschlagbagger ein. Lediglich 2,54 m misst die Maschine in der Breite, in der Länge sind es 4,61 m und auf 3,20 m bringt es der Sennebogen 817 E in der Höhe.

„Präzises Sortieren, eine feinfühlige Steuerung und natürlich vor allem Schnelligkeit bei der Beschickung von Anlagen oder in der LKW Beladung, darauf kommt es in unserer Branche besonders an“, weiß Betriebsstättenleiter Frank Kühnle. „Gleichzeitig müssen die Maschinen möglichst zuverlässig und wartungsfrei im Dauereinsatz funktionieren – da bietet Sennebogen seit Langem beste Qualität und optimalen Service durch den Vertriebs- und Servicepartner Schlüter Baumaschinen“, fügt er hinzu.

Nicht nur der Betrieb in Hallen mit niedriger Deckenhöhe oder in engen Verladesituationen soll der kompakte Umschlagbagger seine Stärken ausspielen, schon serienmäßig bringe der Recyclingspezialist zahlreiche Features mit. Der serienmäßige Umkehrlüfter soll für Staubaustrag sorgen, und eine umgedrehte Positionierung des Hubzylinders soll Schmutzablagerungen im Dauereinsatz verhindern. Alle Komponenten wie der thermostatische Kühler, Rohrbruchsicherungen, Seitendeckel aus Stahlblech und eine solide Ausrüstung sowie die eigenen Sennebogen-Greifer seien für den Dauereinsatz im Recycling ausgelegt. Eine Reihe von optionalen Sonderausstattungen und Sicherheitssystemen von Kameras bis Schutzgittern vervollständige das Sortiment. Für die Fahrer ist es die neue Multicab-Kabine besonders wichtig – schließlich soll man hier den ganzen Tag konzentriert und sicher arbeiten. Zu den Features gehören neue ergonomische Joysticks, eine Rundumverglasung aus Sicherheitsglas sowie ein serienmäßiger Komfortsitz.