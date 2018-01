Euric-Konferenz am 6. März in Brüssel

Unter dem Motto „Kreisläufe schliessen - Erfolgsformel für eine echte zirkuläre Wirtschaft“ werden aktuelle Trends in der Kreislaufwirtschaft diskutiert.

Unterstützt von dem Unternehmen Suez und gesponsert von europäischen Recyclingverbänden, will die Konferenz auch in diesem Jahr hochrangige politische Entscheidungsträger und einflussreiche Top-Branchenführer der Recyclingbranche zusammenführen, die über wichtige regulatorische und wirtschaftliche Themen der Recyclingindustrie diskutieren werden. Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz werden die regulatorischen Entwicklungen sein, die die gesamte Wertschöpfungskette eines Produktes abdecken: Vom Design über die Nutzungsphase bis hin zum Recycling am Ende der Lebensdauer, unter Berücksichtigung der wichtigsten regulatorischen Aspekte für Recycler auf der EU-Ebene.

Unter den bestätigten Rednern sind

Gwenole Cozigou, Direktor, Industrieller Wandel und moderne Wertschöpfungsketten, DG GROW, Europäische Kommission

Sarah Nelen, Referatsleiterin, Abfallwirtschaft und Sekundärmaterialien, DG ENV, Europäische Kommission

Michael Schuy, EuRIC Präsident

Keith Freegard, Direktor, Axion Polymers

Thomas Papageorgiou, Vorsitzende der Europäischen Schredder Gruppe

Manuel Burnand, FEDEREC Generaldirektor

Chris Slijkhuis, Müller-Guttenbrunn Recycling GmbH.

Bis zum 7. Februar ist noch eine Anmeldung zum Early-Bird-Preis von 99 Euro möglich.

Weitere Informationen zum Programm, zur Registrierung, zum Sponsoring sowie zu den Hotelunterkünften.