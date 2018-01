Weinrich setzt auf Entsorgungslösungen von Strautmann

Speziell in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie falle Strautmann zufolge durch viele Rohstofflieferungen eine hohe Menge an zum Beispiel Kartonage, Folie oder PET als Verpackungsmaterial an.

Beim Schokoladenhersteller Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG fallen hohe Kartonage- und Folienmengen an. Das Unternehmen aus Herford, Nordrhein-Westfalen, arbeitet seit fünf Jahren mit Entsorgungslösungen von Strautmann. Mit insgesamt elf Ballenpressen, verteilt auf drei Etagen, entsorgt Weinrich Herstellerangaben zufolge schnell und wirtschaftlich Kartonage und Folie. Dabei kämen den Mitarbeitern kurze Laufwege und eine interne Entsorgung zugute, die unabhängig von Wind und Wetter ist.

„Für das Entsorgungskonzept wurden die Kosten und Erlöse vorgerechnet. Das war so plausibel, dass wir es unserer Geschäftsleitung vorgestellt und sofort grünes Licht bekommen haben. Es war in sich schlüssig und die Zahlen stimmten“, berichtet Herr Kamphowe, Betriebsleiter, Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG.

Diese und andere Entsorgungslösungen von Strautmann können live auf der Messe betrachtet werden. Ausgestellt werden Ballenpressen, eine Entwässerungspresse und eine halbautomatische Ballenpresse.

Die internationale Messe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Anuga FoodTec, findet vom 20. bis 23. März 2018 in Köln statt. Strautmann Umwelttechnik GmbH ist dort in Halle 8.1 Stand B110/B118 vertreten.