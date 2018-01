Schrottumschlag mit Sennebogen 8100 EQ

Die beiden Geschäftsführer Robert Cimoszynski und Janusz Majewski führen das Familienunternehmen Zlompol, das rund 25 Kilometer von der Hauptstadt Warschau entfernt liegt. Seit Juli 2017 haben sie in einen Sennebogen 8100 EQ Balancer investiert. „Unsere neue Maschine ist bereits von Weitem sichtbar. Es kommen immer wieder Leute, um den Balancer zu bewundern. Viele Leute liefern sogar extra oft Schrott, an, um den neuen Umschlagbagger zu sehen – kein Wunder, schließlich ist er auch besonders effizient und der erste seiner Art in Polen“, erklärt Geschäftsführer Robert Cimoszynski.

Zlompol blickt 2017 auf eine 25-jährige Geschichte zurück. Wie anfangs Material umgeschlagen wurde zeigt der noch vor Ort ausgestellte Fortschritt-Bagger aus den 80er Jahren. Heute schlägt das Unternehmen rund 6.000 Tonnen Schrott monatlich auf dem Gelände um, erklärt Hersteller Sennebogen in seinem Anwenderbericht. Das Material komme dabei aus einem Umkreis von circa 50 Kilometern und werde sowohl mit den eigenen Lkws geholt als auch von Kunden angeliefert.

Balanceprinzip und Elektromotor sorgen für Einsparungen bis 75 Prozent

Als Umschlagbagger mit beweglichem Gewichtsausgleich, als Equilibrium bezeichnet, deckt der neue Sennebogen 8100 EQ mit 27 Metern Reichweite komfortabel eine Fläche von knapp 2.500 Quadratmetern ab. Das Besondere dabei ist jedoch, dass dank des EQ-Prinzips, das stets ausbalanciert ist, ein verhältnismäßig kleiner Motor zum Antrieb reicht. Im aktuellen Fall ist die Maschine mit einem 110-Kilowatt-Elektromotor ausgestattet. Ein vergleichbarer hydraulischer Umschlagbagger hätte mindestens einen 200-Kilowatt-Motor gebraucht, um eine vergleichbare Leistung zu haben und den Einsatzbereich abzudecken, erklärt Tokarczyk. Einsparungen bis 75 Prozent der Betriebskosten sind damit in der Kombination aus Balanceprinzip und Elektroantrieb möglich.

„Weitere Vorteile der Elektromaschine sind geringere Service- und Energiekosten, eine erhöhte Lebensdauer der Komponenten, keine Tankstopps und ein ruhiges, emissionsfreies Arbeiten – das vor allem schätzen auch unsere Nachbarn“, ergänzt Geschäftsführer Janusz Majewski. Für den Fahrer, der mit dem 8100 EQ den 1250-PS-Lindemann-Shredder beschickt, hat sich vor allem Eines geändert: die Übersicht. Mit einer Augenhöhe von 10,5 Metern hat er nicht nur uneingeschränkten Blick auf die Shredderaufgabe, sondern auch den gesamten Platz und seine Abläufe im Auge. „Wir haben mit dem neuen Sennebogen 8100 in die Zukunft investiert und mit dem Händler Komatsu Poland einen verlässlichen Partner gefunden“, erklärt Majewski abschließend.