Leitsätze verabschiedet

Elf Akteure aus Politik, Behörden, Wirtschaft und Gesellschaft haben sich in elf Leitsätzen auf die künftige und nachhaltige Ausrichtung der Schweizer Abfall- und Ressourcenwirtschaft geeinigt. Die Leitsätze werden am 30. Oktober am 5. Swiss Green Economy Symposium in Winterthur präsentiert.