Renault Trucks D Access für Berliner Stadtreinigung

In Berlin wurden unlängst die deutschlandweit ersten beiden Renault Trucks D Access an die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) übergeben.

Diese setzen die Einheiten nach Mitteilung von Marcus Burmeister, Vertriebsleiter der Nutzfahrzeugvermieterin Fraikin Deutschland GmbH, in der Abfallwirtschaft ein. Der kompakte Renault Trucks D Access eigne sich dank seines Niederrahmen-Fahrgestells und einer Gesamtbreite von nur 2,30 Metern besonders für die innerstädtische Abfallentsorgung.

Die extra schmalen Fahrzeuge basierten auf Chassis des zur englischen Terberg-Rosroca Group Ltd. gehörenden Spezialisten Dennis Eagle und Aufbauten der HS Fahrzeugbau GmbH. Ihr geringer Wenderadius von 6,60 Metern zwischen den Gehsteigen erleichtere das Manövrieren in engen Gassen, heißt es vonseiten der Fraikin Deutschland GmbH. Zusätzlich biete die 6×2-Version eine lenkbare Hinterachse mit elektronischer Steuerung, die bei niedriger Geschwindigkeit für bessere Manövrierfähigkeit und bei hoher Geschwindigkeit für verbesserte Spurkontrolle sorge.

Besonders in der Entsorgungsbranche müssten Fahrer ständig ein- und aussteigen. Beim D Access wurden laut Renault Trucks Deutschland daher mehrere Konzepte umgesetzt, die dies so komfortabel wie nur möglich machen sollen. So befinde sich die Trittstufe zum Fahrerhaus in 435 Millimetern Höhe. Optional stehe auch eine Falttür auf der Beifahrerseite zur Verfügung, die eine 80-Grad-Türöffnung garantiere.

Burmeister: „Weitere Varianten im Entsorgungsbereich wie Abroll-und Absetzkipper können jederzeit auf Basis des Konzepts schmaler Fahrzeugbreiten bedarfsgerecht konzipiert und realisiert werden“. Dabei werde der individuelle Fahrzeugbedarf bis ins letzte Detail abgeklärt und erst danach im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit realisiert, verbunden mit Full-Service-Wartungspaketen. Außer in Berlin seien inzwischen auch in weiteren Großstädten verschiedene Stadtreinigungs-Projektierungen angelaufen, heißt es abschließend.