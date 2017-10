Europäischer Baustoff-Recycling-Award 2018

Die European Quality Association for Recycling (EQAR) lobt zum dritten Mal den europäischen Innovationspreis für das Baustoff-Recycling in Europa aus.

Mit jährlich über zwei Milliarden Tonnen mineralischer Abfälle verursacht der Bausektor den größten Abfallstrom in Europa, so Manfred Wierichs, Präsident der EQAR. Die mineralischen Bau- und Abbruchabfälle stellen jedoch wertvolle Ressourcen dar, aus denen hochwertige Baustoffe gewonnen werden können. Das Ziel der EU-Kommission ist eine 70%ige Verwertungs- und Recyclingquote mineralischer Abfälle bis zum Jahr 2020. Zur Erreichung dieses Ziels muss das Baustoff-Recycling in Europa jedoch noch wesentlich ausgebaut und vor allem durch konsequenten Einsatz von Recycling-Baustoffen gefördert werden.

Die EQAR möchte ihren Baustoff-Recycling-Awards nunmehr 2018 zum dritten Mal verleihen. Mit dem EQAR-Award sollen Persönlichkeiten, Unternehmen und Hochschulen für Ihr langjähriges Engagement, Innovationen oder herausragende Recycling-Projekte ausgezeichnet werden.

Der EQAR Recycling Award 2018 wird in drei Preiskategorien verliehen. Der erste Preis ist mit 1.000,00 Euro dotiert.

Die Preisverleihung wird im Rahmen des Europäischen Baustoff-Recycling-Kongresses am 22. März 2018 in Wien stattfinden.

Die Ausschreibung richtet sich an diejenigen Personen, Unternehmen oder Institutionen, die

durch innovative Entwicklungen in der Aufbereitungstechnologie,

durch Forschungs- und Entwicklungsarbeiten,

oder durch politisches oder verbandliches Engagement

einen Beitrag zur Steigerung von Akzeptanz, Qualität und Wirtschaftlichkeit der Recycling-Baustoffe in Europa geleistet haben.

Bewerber werden gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Dezember 2017 an die Geschäftsstelle der EQAR oder per E-Mail an: mail@eqar.info einzusenden